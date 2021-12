Covid, l’allarme di Toti: “Rischiamo di avere il Paese paralizzato dalle persone in quarantena”

Genova. “Rischiamo di avere il Paese paralizzato non dai malati Covid, ma dalle persone chiuse in casa“. Così, dopo la proposta dell’infettivologo genovese Matteo Bassetti, anche il presidente ligure Giovanni Toti chiede al Governo di fare “una riflessione” sui criteri per il tracciamento e le quarantene mentre in tutta Italia, con l’aumento dei contagi, si registra una crescita esponenziale dei cittadini in isolamento perché indicati come contatti stretti di persone positive.

