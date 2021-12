Sanremo: Un intervento tempestivo e coraggioso che ha messo in salvo madre e figlio arrivati in ospedale in condizioni disperate: questo il ‘miracolo’ compiuto dai medici liguri dell’ospedale Borea, dove venerdì pomeriggio è stata trasportata d’urgenza una donna di soli 38 anni, al nono mese di gravidanza, colpita improvvisamente da infarto per cause sconosciute.

