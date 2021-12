Ventimiglia. Coda a Roverino per l’ingresso al centro tamponi drive through installato all’autoporto. Centinaia gli automobilisti in coda da stamane per sottoporsi al tampone: un numero destinato a crescere visti i crescenti contagi da Covid-19. Le auto in fila rendono difficoltoso l’accesso allo svincolo autostradale utilizzato quotidianamente da migliaia di lavoratori frontalieri.

