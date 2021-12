Liguria, il punto sull’andamento della campagna vaccinale

Genova. «Ammontano a 1.218.191 i vaccinati con almeno una dose in Liguria e 1.164.259 i vaccinati con ciclo completo, mentre sono 431.183 i vaccinati con dose booster. Numeri importanti che testimoniano senza alcun dubbio il grande sforzo compiuto a favore della campagna vaccinale da tutti i sanitari. A questo punto dobbiamo continuare in questo modo anche per la fascia 5 /11anni nella quale risultano prenotati 12.201 bambini che potranno essere vaccinati nei prossimi giorni». Lo dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti facendo il punto sui vaccini.

