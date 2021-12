Bordighera. Il Comune di Bordighera informa che, su richiesta del direttore Massimo Dal Prà, il concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera “La Gioia in musica”, in programma per sabato 1° gennaio alle 17 presso il Palazzo del Parco, è stato rinviato a data da destinarsi.​

... » Leggi tutto