Code ai drive through di Quiliano e Albenga, l’appello di Asl: “Non presentatevi in anticipo”

Savona/Albenga. “Attenersi agli orari degli appuntamenti e non presentarsi in anticipo, in modo da favorire lo svolgimento ordinato dei test e quindi usufruire del minor tempo di attesa possibile”. È questo l’appello di Asl2 rivolto a tutti coloro che devono sottoporsi al tampone presso i drive through allestiti allo stadio Riva di Albenga e in particolare in quello di località Pilalunga a Quiliano.

... » Leggi tutto