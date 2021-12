Pnrr e sociale, Cavo: “Progetti per 43 milioni. Regione supporterà i Comuni”

Liguria. Incontro in video conferenza tra Regione, Anci e i distretti sociali della nostra regione per l’illustrazione delle 7 misure del Pnrr-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previste per il settore sociale. Le misure prevedono una procedura di manifestazioni di interesse da parte dei Comuni capofila di distretto Sociale che dovranno essere indirizzate a Regione Liguria entro la fine del mese di gennaio. L’assessore alle Politiche Sociali di Regione Liguria Ilaria Cavo, congiuntamente agli uffici regionali e ad ANCI, le ha illustrate specificando tutti gli ambiti di interesse.

... » Leggi tutto