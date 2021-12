Sanità, Muzio (Forza Italia): «In Liguria previste 33 case e 11 ospedali di comunità»

Genova. «Ammontano complessivamente a oltre 189 milioni di euro le risorse assegnate alla Regione Liguria nel quadro del PNRR e del Fondo Complementare per ciò che concerne gli investimenti sulle strutture del Sistema sanitario regionale. E’ un’occasione unica, questa, per traguardare quel rafforzamento della medicina territoriale da tutti auspicato e che rappresenta, oltre che una necessità, la vera sfida che abbiamo di fronte per rendere la nostra sanità più efficiente e più vicina alle esigenze dei cittadini». E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Salute e Sicurezza Sociale.

