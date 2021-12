Vaccinazioni, Garibaldi (Pd): “Il sistema di prenotazione delle terze dosi va rivisto: chi vuole anticipare il richiamo deve poter verificare le disponibilità e prenotare senza dover annullare l’appuntamento preso”

Genova. “La Regione Liguria in accordo con Alisa e Liguria digitale deve rivedere il sistema per prenotare la terza dose. Ad oggi chi vuole anticipare il booster ha una sola possibilità: annullare l’appuntamento preso e ricominciare da zero per prenderne uno nuovo, senza poter verificare prima le disponibilità, rischiando di perdere l’appuntamento preso e vedersi rimandato il richiamo a una data ancora più lontana”, queste le parole del capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi in riferimento al sistema di prenotazione della dose booster.

... » Leggi tutto