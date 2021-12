Sanremo. Le code infinite al drive trough di Bussana non sono solo motivo di lamentela per chi è in attesa del tampone, ma stanno diventando un enorme problema per alcune attività. In particolare, il ristorante ImPEKabile che si trova esattamente a ridosso del parcheggio in cui è stato allestito il centro, risulta irraggiungibile da fornitori, clienti e dipendenti.

