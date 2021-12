Comunali 2022, Sinistra Italiana contraria alle Primarie: “La coalizione trovi un profilo autorevole”

Genova. Sinistra Italiana si fa avanti nell’ambito della coalizione di centrosinistra in vista delle amministrative genovesi del 2022.”Lo diciamo chiaro: siamo contrari alle Primarie, non crediamo ci sia ormai spazio e tempo per organizzarle, considerando anche l’ormai evidente dilagare dei contagi da Covid 19. Allo stesso momento, il tempo delle tattiche e dei tentennamenti è scaduto, occorre trovare immediatamente tra noi la quadra su un profilo capace, autorevole e rappresentativo di tutti coloro che siedono al tavolo. Noi faremo la nostra parte come sempre, auspichiamo che tutti i compagni di viaggio siano ugualmente consapevoli della necessità di fare presto e bene”.

