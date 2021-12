Covid, Draghi pronto ad approvare l’obbligo vaccinale: prossima settimana la decisione

Italia. Quarantena ridotta o annullata per i vaccinati che hanno avuto contatti con un positivo ed estensione del green pass rafforzato anche per accedere a mezzi pubblici, ristoranti all’aperto, alberghi, fiere, congressi e impianti sportivi. Sono queste le novità del nuovo decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che avrebbe dovuto prendere una decisione anche sull’obbligo vaccinale o del super green pass per i lavoratori, ma invece ha preferito temporeggiare.

