In Liguria la variante Omicron dilaga al 50%, Bassetti: “Speriamo che sostituisca la Delta”

Genova. Mentre la Liguria registra il nuovo record assoluto di contagi dall’inizio della pandemia, la variante Omicron sul territorio regionale dilaga ormai in una forchetta tra il 40 e il 50%. A rivelarlo è l’epidemiologo Giancarlo Icardi, direttore dell’unità operativa di igiene del policlinico San Martino di Genova. Mentre il primario di infettivologia Matteo Bassetti, intervenuto al punto settimanale sul Covid, si spinge oltre: “C’è da augurarsi che Omicron sostituisca Delta. Tutti i dati che vengono fuori dai Paesi in cui è prevalente, come Sudafrica e Inghilterra, dicono che è un nemico più affrontabile rispetto a Delta e alle altre varianti”.

... » Leggi tutto