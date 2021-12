Ufficiale: rinviata la ripresa dei campionati dalla Promozione alla Terza Categoria

L’incremento dei contagi ha spinto i vertici federali a rinviare l’inizio di tutte le competizioni che non ricadono nell’interesse nazionale. Pertanto, tutti i campionati dalla Promozione compresa a scendere, fino alla Terza Categoria, non riprenderanno nel fine settimana dell’8-9 gennaio ma due settimane più tardi: 22-23 gennaio. Sono escluse, quindi, la Serie D e l’Eccellenza. Il rinvio coinvolge anche i campionati agonistici giovanili, mentre si attendono disposizioni per l’attività di base.

... » Leggi tutto