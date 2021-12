Albenga, Tomatis (FdI): “Raddoppio dell’ospedale con i fondi del Pnrr. No alle polemiche”

Albenga. “Dieci anni di battaglie, di istanze, con frutti raccolti fin troppo amari per un cercare di potenziare un ospedale che può essere davvero funzionale per il territorio. Con il Pnrr è possibile invertire la rotta. La Regione Liguria valuti la possibilità di ‘raddoppiare’ l’ospedale impegnando i fondi a disposizione in un progetto che offrirebbe l’opportunità al ponente savonese di avere un polo ospedaliero all’avanguardia. Polemiche e divisioni creano un effetto boomerang che alla fine danneggiano il territorio”. A dirlo è Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga.

... » Leggi tutto