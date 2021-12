Gli auguri di Toti: “Grazie a chi rinuncia alle feste per arginare il Covid, il 2022 sarà l’anno del coraggio”

Genova. “Mancano poche ore alla fine del 2021. Un anno fatto di tante luci e tante ombre ma il primo pensiero va a chi sta lavorando in queste ore e a chi ha lavorato in queste feste rinunciando a stare con le proprie famiglie per aiutare la collettività, cercando di arginare quella pandemia che ha investito il nostro paese”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti durante il discorso di fine anno.

