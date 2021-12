Rincari, nuovi aumenti per gas e luce. Coldiretti: “Conseguenze per famiglie e imprese già provate dal Covid”

Genova. Dal primo gennaio scattano gli aumenti in bolletta: secondo quanto stabilito dall’Autorità di regolazione Energia Reti e Ambiente (Arera) l’aggravio sarà del 55% per l’elettricità e del 41,8% per il gas, con conseguenze sul potere di acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese, rendendo più onerosa la produzione e la commercializzazione in una situazione già condizionata dall’emergenza Covid.

