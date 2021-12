Sanremo, gli auguri del sindaco Biancheri: «Ci aspetta un nuovo anno carico di aspettative, progetti e sfide»

Sanremo. Nell’ultimo giorno del 2021, il primo cittadino Alberto Biancheri fa un bilancio dell’anno che sta giungendo al termine: «Ultime ore di questo 2021 che si avvia a conclusione. Ci sono stati alti e bassi, un po’ come nelle vite di ciascuno di noi. Momenti dell’anno in cui abbiamo dovuto affrontare grandi difficoltà e altri di gioia e belle soddisfazioni. Sicuramente tutti speravamo di ritrovarci in una situazione sanitaria diversa da quella che stiamo vivendo in questa parte finale dell’anno, ma non dobbiamo perdere fiducia, determinazione e unità sociale, che rimangono fondamentali per superare le avversità del momento» – scrive il sindaco Alberto Biancheri sui social.

