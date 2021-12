Tennistavolo Regina Sanremo Taggia e Don Bosco Varazze: un gemellaggio vincente

Sanremo. Dopo 6 anni di prestigiosa presenza in campo femminile nella serie cadetta di serie “B” il “T.T. Regina Sanremo Taggia” ha dovuto cedere le armi in conseguenza alla pandemia “Coronavirus” non potendo usufruire di alcuna sede per le gare casalinghe, con zero allenamenti e sempre in trasferta dal 1° marzo 2020. I sacrifici delle “principesse” della “Regina Academy” hanno premiato la tenacia agonistica con un meritato terzo posto finale nel campionato 2020-21.

