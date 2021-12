Un anno in diretta con IVG: dalle tragedie ai festeggiamenti, cosa rimane del 2021

Savona. E’ il 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno. Tempo di bilanci, e di ricordi. Ogni anno, storicamente, IVG “ripercorre” i 12 mesi appena trascorsi alla ricerca dei fatti più salienti, degli eventi che hanno segnato le nostre vite. Un modo per aiutare anche i lettori a fissare un punto, capire da dove arriviamo. Cosa abbiamo vissuto. Per poi immaginare una rotta, un obiettivo per l’anno che verrà.

... » Leggi tutto