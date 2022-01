Alla Provincia di Savona oltre 500 mila euro per il supporto scolastico degli studenti con disabilità

Savona. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Istruzione Ilaria Cavo, ha deliberato lo stanziamento di 3.288.278 euro, di cui 518.026,73 alla Provincia di Savona, per l’esercizio delle funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali per l’anno 2021, approvando il trasferimento della somma alla Città Metropolitana di Genova e alle Province liguri.

