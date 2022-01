Tiro con l’arco, pubblicato il calendario delle gare per il 2022: a gennaio San Bartolomeo al Mare ospita il XXIX Trofeo Epifania

Imperia. Pubblicato il calendario delle gare di tiro con l’arco per il 2022. In provincia di Imperia verranno organizzati diversi eventi: per il calendario interregionale a San Bartolomeo al Mare il 5 e 6 gennaio si terrà il XXIX Trofeo Epifania, mentre a Imperia il 26 e 27 febbraio ci sarà una gara su 18 m, il 3 aprile una gara 3d, il 23 aprile HF Imperia e il 24 aprile il Trofeo Marco Agnese.

