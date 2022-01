Caos tamponi, la “prigionia” dei positivi in quarantena e il paradosso dei “guariti fantasma”

Genova. Le nuove norme varate dal governo Draghi, entrate in vigore il 1° gennaio, “salvano” dalla quarantena i contatti stretti (se vaccinati con dose booster o a ciclo completo da meno di 4 mesi) ma non le persone positive al coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino sono 12.890 i residenti in Liguria sottoposti a isolamento domiciliare, misura che può essere accorciata da 10 a 7 giorni solo per i “super-vaccinati” di cui sopra, a patto di non avere sintomi da almeno 3 giorni e di avere il referto di un tampone negativo. Condizione, quest’ultima, che risulta sempre più difficile da ottenere.

... » Leggi tutto