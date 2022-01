Finale Ligure, 11 mln in opere pubbliche nel 2022: al via iter per i nuovi cantieri

Finale Ligure. Sono circa 11 milioni di euro le risorse impegnate per numerose opere che saranno avviati nell’arco del 2022 a Finale Ligure. “Non possiamo che guardare con entusiasmo a questo risultato estremamente importante per la nostra città – afferma il sindaco Ugo Frascherelli -. Siamo riusciti ad avviare procedure per cantieri strategici ed attesi da anni: dalla difesa della costa di Marina e di Varigotti, alle opere strutturali del porto, dalla sismica delle scuole medie alla riqualificazione di piazza Abbazia, senza dimenticare le manutenzioni cittadine con risorse dedicate alle strade, ai cimiteri, al verde pubblico ed al patrimonio comunale. Insomma un lavoro ad ampio raggio che abbraccia molteplici settori ed esigenze, che riguarderà tutti i rioni finalesi e darà ulteriore impulso al nostro turismo, vera locomotiva della nostra economia”.

