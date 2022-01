Sanremo. La Città dei Fiori conta un’altra chiusura tra le edicole del centro cittadino. Cessa l’attività il chiosco di piazza Colombo, sotto i portici, all’incrocio di via Palazzo. La serrata ha coinciso con la fine dell’anno. Negli ultimi anni Sanremo ha perso ben sei edicole, vuoi per motivi economici. vuoi per ragioni legate alla sfera personale dei titolari, come nel più recente caso di piazza Colombo.

