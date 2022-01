Bordighera. Lo spettacolo “Pigiama per sei”, previsto in data 5 gennaio al Palazzo del Parco, quale secondo appuntamento della rassegna Fughe di teatro…. e di umorismo a Bordighera non potrà svolgersi: alcuni componenti della compagnia sono risultati positivi al Covid ed i loro tempi di recupero non consentono di pensare alla realizzazione della replica.

