Covid, Toti: “Il governo metta l’obbligo vaccinale sui luoghi di lavoro, il Paese non può fermarsi per colpa di una minoranza che nega la scienza”

Genova. “Il virus è tornato a correre ma il numero delle vittime in Liguria è molto lontano da quello dello scorso anno. 156 decessi negli ultimi due mesi del 2021 a fronte dei 1097 dello stesso periodo del 2020, 7 volte in meno. La variante Omicron, la più contagiosa in assoluto, ha fatto schizzare i casi positivi ma la maggior parte dei liguri sta affrontando la malattia a casa, praticamente come un’influenza. La differenza? La fa il vaccino”. Lo scrive il governatore Giovanni Toti sulla sua pagina facebook.

... » Leggi tutto