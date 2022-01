Imperia, vandalizzata la lapide “Civitas Fidelissima”

Imperia. Scrive Paolo Vassallo: «Non é passata nemmeno una settimana dall’inizio dell’anno e già i soliti (purtroppo) ignoti hanno dato prova della propria intelligenza vandalizzando la lapide “Civitas Fidelissima” posizionata in Largo Sanatini ad Oneglia; ancora sconosciuti gli autori del gesto vandalico che é stato per fortuna celermente riparato dall’amministrazione restituendo già in serata il giusto decoro all’installazione danneggiata»

... » Leggi tutto