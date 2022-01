Varazze, “I racconti delle veglie”: c’è il fascino del passato nel secondo libro di Luigi Spiota

Varazze. Belle storie, di un tempo, di tradizione. Di quando “si andava in veglia”. Quando ancora non c’era la televisione e la gente sentiva il bisogno di socializzare, nei paesi o nelle piccole città e, soprattutto, nelle campagne. E allora, dopo cena, si andava o si riceveva il vicino di casa per stare un po’ insieme, chiacchierare, raccontare e ripetere antiche storie attorno alle stufe a legna, dove i vecchi erano il centro dell’attenzione, preziosi scrigni di ricordi. In campagna ci si radunava al caldo delle stalle, tra un tintinnio delle campanelle delle mucche e il fruscio di qualche coniglio nel fieno, i bambini in prima fila e con gli occhi sgranati, prima che il sonno non li facesse crollare tra le braccia dei genitori. Ecco che Luigi Spiota ripropone quel mondo, quelle sensazioni: semplici e straordinarie. Lo fa nel suo secondo libro di storie “I racconti delle veglie”.

... » Leggi tutto