Ventimiglia, caffè scontato a chi lo prende d’asporto: «E’ il mio modo di stare vicino a chi affronterà il proprio lockdown»

Ventimiglia. Un caffè da asporto? Dal 10 gennaio nella pasticceria caffetteria Angelo e Sonia al civico 1 di via Repubblica, a Ventimiglia, costerà solo 0,80 centesimi. Lo ha deciso la titolare, Sonia Oliverio, per dare la possibilità a tutti i suoi clienti, anche a chi non è vaccinato o guarito dal Covid-19, di gustare un caffè espresso, un cappuccino d’asporto (1 euro) o un caffè latte, sempre d’asporto, a 1,20€.

