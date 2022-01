Fondi Pnrr: Borgio Verezzi lancia la sua sfida su outdoor, cultura e turismo ambientale

Borgio Verezzi. Prima riunione tecnico-operativa sui fondi Pnrr destinati ai Comuni a Borgio Verezzi, con l’amministrazione comunale in prima linea sui bandi in uscita e su progetti di valorizzazione e promozione territoriale. “Un primo step per capire la linea da adottare” ha detto il sindaco Dacquino a margine della conferenza stampa sulla prossima edizione del Festival teatrale di Verezzi, con il teatro pronto a fare da volano per un turismo tutto l’anno: outdoor, cultura, ambiente e produzioni enogastronomiche locali.

