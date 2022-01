In Liguria torna il “Footgolf in spiaggia”, sarà in versione web a sostegno di Airc

Alassio. La sesta edizione, insieme all’Epifania del Subacqueo, è stata confermata a porte chiuse ma in diretta live con la presenza dei grandi campioni dello sport. Diretta che si potrà seguire su Facebook Citta di Alassio, Tgevents Television e sui social della Gazzetta dello Sport. Nell’ambito del programma “Alassio Christmas Town” ed in occasione della tradizionale “Befana del Subacqueo”, torna l’evento “Footgolf in spiaggia – 12 buche X 12 befane”. Giunta alla sua sesta edizione, la manifestazione goliardico‐sportiva sarà come sempre a scopo benefico ed il ricavato andrà a favore delle borse di studio «Le Falchette di Airc».

