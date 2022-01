Nasce in Liguria lo specialista in terapia ricreativa, la nuova figura professionale socio sanitaria dedicata ai bambini e agli adolescenti

Genova. Al via la selezione per il corso di formazione in Child Play specialist che, a partire dall’Istituto pediatrico Gaslini di Genova, deriva dall’idea e dall’esperienza sul campo di oltre 16 anni di attività dell’Associazione Il Porto dei piccoli. Si tratta di una nuova figura professionale, riconosciuta per la prima volta in Italia dalla Regione Liguria, che facilita il rapporto tra i giovani pazienti, le famiglie e il team sanitario durante il percorso della malattia. Una professionalità che, su ispirazione del Child Life Specialist inglese e americano, usa la cultura del mare tipica delle attività del Porto dei piccoli, il gioco, la musica, il teatro e la pet therapy come strumenti di dialogo e di cura.