Rientro a scuola regolare, le Regioni: tutti in Dad con più di 4 positivi

Liguria. Tutti a casa in Dad per una settimana solo se ci sono più di 4 contagi in classe. È quanto prevede, per le scuole elementari e per la prima media, la bozza delle Regioni che i presidenti discuteranno oggi per avanzare la proposta al Governo. Intanto viene confermata la ripartenza della scuola il 10 gennaio, nonostante alcune Regioni chiedessero un rinvio: si torna in aula in presenza, per tutti, con possibili distinguo sul sistema delle quarantene (ancora al vaglio dell’Esecutivo).

