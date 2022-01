Sanremo, vaccinazioni: Confartigianato scende in campo con Asl1

Imperia. Prenderà il via da sabato 8 gennaio l’hub vaccinale di Confartigianato a Sanremo, in modo da rispondere alle necessità del Servizio Sanitario Regionale di aumentare il numero delle sedi di somministrazione dei vaccini Covid-19. Pertanto da sabato 8 gennaio fino a domenica 27 marzo, in ogni fine settimana, sarà possibile effettuare la terza dose di richiamo presso la sede matuziana di Confartigianato in corso Nazario Sauro 36. L’accesso sarà consentito dalla piattaforma regionale per le prenotazioni e sarà esteso a tutti, non solo agli associati.

