Addomesticare e proprietà

“Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa…”. “Io sono responsabile della mia rosa…” ripeté il piccolo principe per ricordarselo.

Certo è stato facile riconoscere il dialogo tra il giovane protagonista e la volpe tratto dal più noto scritto di Antoine de Saint-Exupéry, “Il piccolo Principe”, un successo che si replica nel tempo tra i più piccoli e, forse, ancor di più tra i non più piccoli. Il tema dell’amicizia e dell’amore è probabilmente uno dei fili rossi più apprezzati dell’opera e credo sia interessante soffermarsi a riconsiderarlo ricorrendo al nostro “pensiero altro”. Il piccolo viaggiatore incontra una volpe che gli chiede di addomesticarla e per convincerlo all’impresa ne spiega i vantaggi: “[…] la mia vita sarà come inondata di luce. Conoscerò un rumore di passi diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno fuggire sotto terra. Il tuo mi chiamerà fuori dalla tana, come una musica. […] Per favore… addomesticami! […]

Se tu vuoi un amico, addomesticami! Non posso giocare con te. Non sono addomesticata. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l’uno dell’altro”. Le argomentazioni della volpe si sviluppano in maniera importante nell’equilibrio del testo chiarendo al giovane attento che addomesticare significa creare dei legami e divenire responsabile di ciò che si è addomesticato e stabilire un reciproco rapporto di dipendenza, “Tu sarai per me unico al mondo. Io sarò per te unica al mondo”.

