Covid: 2231 positivi in Liguria, salgono i ricoveri

Liguria. Sono 2231 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 7.976 tamponi molecolari processati nelle ultime 24h. È quanto emerge dal bollettino della Regione che oggi, a causa di un problema tecnico, non riporta il numero dei test antigenici rapidi né quello dei nuovi guariti. L’inconveniente tuttavia non influisce sulla rilevazione dei contagi visto che ad oggi, in attesa della nuova ordinanza annunciata dal presidente Giovanni Toti, i positivi vengono conteggiati solo dopo il tampone molecolare di conferma.

