Dal 10 gennaio in Liguria niente tampone molecolare per i positivi: ecco tutte le novità

Genova. “Venerdì 7 gennaio firmerò l’ordinanza che permetterà l’utilizzo del test antigenico per accertare la positività al Covid, senza la conferma di un test molecolare. Sarà in vigore da lunedì 10 gennaio. Questa misura consente di semplificare il lavoro dei nostri operatori e di recuperare i ritardi che, visto il quadro epidemiologico caratterizzato da un rilevante incremento dell’incidenza, possono essersi verificati sul nostro territorio come in tutto il resto d’Italia”. A confermarlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

