Cengio, la sofferenza interiore di una giovane donna nel libro “Io e Lei”

Cengio. Neo maggiorenne e con un libro già al suo attivo. Asia Fabiano, studentessa diciottenne cengese, è riuscita a combattere il suo malessere interiore, comune a molti giovani del terzo millennio, specie in questo periodo, con la scrittura.

“Un carico di emozioni che ha stravolto e cambiato la mia vita. Dopotutto fanno parte di me, potrei stare giorni senza usare la logica ma mai senza provare emozioni”, commenta l’autrice di “Io e Lei – La mia sofferenza”, Sorbello Editore.

Asia ha dosato coraggio e sensibilità mettendo a nudo le sue paure, le sue ansie, che ha saputo trasferire in un libro come gesto catartico, non solo per spiegare al mondo esterno cosa stava vivendo ma anche per trovare la forza di non arrendersi.

