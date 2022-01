Liguria. È boom di contagi nella nostra regione, che non aveva mai registrato così tanti casi in un giorno dall’inizio della pandemia. Secondo quanto riportato dal bollettino odierno di Alisa, in totale i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria sono 3.066. Il dato si riferisce a 10.515 tamponi molecolari processati nell’ultima giornata e 14.180 test antigenici rapidi.

