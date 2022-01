Le misure del nuovo decreto Covid: obbligo vaccinale per gli over 50 e green pass per entrare nei negozi

Genova. Il governo cambia strategia per arginare il nuovo boom di contagi legati alla quarta ondata di coronavirus: dopo una serrata trattativa all’interno del Consiglio dei ministri arriva il decreto Covid con l’obbligo vaccinale per gli over 50 e per il personale dell’università, mentre il green pass base sarà esteso per accedere ai servizi o entrare nei negozi. Per quanto riguarda la scuola, prevista la quarantena di 10 giorni per gli studenti di scuole medie e superiori in caso di tre positivi.

