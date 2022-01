Obbligo vaccinale per gli over 50 e green pass per entrare nei negozi: le misure del nuovo decreto Covid

Italia. Obbligo vaccinale per gli over 50 e per il personale dell’università, green pass (base) per accedere ai servizi o entrare nei negozi e quarantena di 10 giorni per gli studenti di scuole medie e superiori in caso di tre positivi. Sono queste in breve le regole stabilite nella bozza del nuovo decreto legge Covid, che è stato votato all’unanimità dal Consiglio dei ministri.

... » Leggi tutto