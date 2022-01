Sanità, la lista Toti risponde al Pd: “Le accuse dell’opposizione odorano di sciacallaggio”

Liguria. Botta e risposta tra la Lista Toti e il Partito Democratico sulla gestione dell’emergenza Covid e della sanità in Liguria. Dopo le le critiche di ieri del capogruppo dem Luca Garibaldi e di Ferruccio Sansa, arriva la replica dei consiglieri regionali della Lista Toti: “Giocare a speculare sulla pelle dei cittadini e sulla loro salute è il lato peggiore che la politica può offrire. Almeno in questo il Partito Democratico e Ferruccio Sansa, che la pensano diametralmente all’opposto su temi fondamentali per la nostra terra come la Gronda e le grandi opere, hanno trovato un terreno comune che non sia la bramosia di poltrone”.

