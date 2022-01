Calcio a 5, la Sampdoria Futsal ospita il Lenzi Automobili Prato

Campo Ligure. Primo impegno del nuovo anno per la Sampdoria Futsal di mister Francesco Cipolla, che – in occasione del dodicesimo turno del girone B di Serie A2 – ospita il Lenzi Automobili Prato di mister Stefano Tesi. I blucerchiati, attualmente terza forza del raggruppamento con 21 punti, sono reduci da ben sette affermazioni di fila, in cui sono stati messi a segno 26 gol a fronte di sole 8 reti incassate. I Lanieri – invece – ricoprono la sesta piazza della graduatoria a braccetto con Futsal Villorba e Vis Gubbio a quota 10 punti e sono reduci dal pesante ko interno inferto proprio dalla compagine veneta per 5-1. La formazione del presidente Matteo Fortuna ha sin qui inanellato sette successi a fronte di due ko, mentre l’equipe toscana ha conseguito tre affermazioni, un pareggio e cinque sconfitte. Tra le mura amiche la Sampdoria ha disputato quattro incontri, aggiudicandosene tre e perdendone soltanto uno. Lontano dal palazzetto dello sport “Estraforum” il Lenzi Automobili Prato ha anch’esso disputato quattro incontri, aggiudicandosene due e perdendone altrettanti. Tra le fila dei padroni di casa i riflettori saranno puntati sullo sloveno Matej Fidersek, grande protagonista non solo degli ultimi due impegni stagionali dei blucerchiati (due ottime prestazioni condite da tre centri) ma anche – più di recente – in occasione dei test amichevoli sostenuti dalla sua Nazionale proprio a ridosso delle festività natalizie. Tra le fila ospiti – invece – un occhio di riguardo sarà rivolto a “El Flaco” Lautaro Mendez, pivot argentino classe 1994 ex Independiente e Boca Juniors, top scorer del Prato con all’attivo sin qui sei sigilli. L’incontro si terrà nella giornata di domani – sabato 08 gennaio – presso il “Palazzetto dello Sport” di Campo Ligure. Calcio d’inizio previsto per le ore 16:00. La direzione di gara sarà affidata al signor Michele Desogus di Cagliari e al signor Denis Prekaj di Treviglio. Il ruolo di cronometrista sarà invece assolto dal signor Walter Brentegani di Chiavari. Il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla pagina Facebook della Sampdoria Futsal.

... » Leggi tutto