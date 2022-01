Coronavirus, vaccino obbligatorio per gli over 50: in provincia di Imperia ne mancano all’appello 22.374

Imperia. Sono 57.120, su 205.642, i cittadini imperiesi che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti Covid-19. Il 27,8 per cento della popolazione, che significa più di una persona su quattro. Di questi, i no vax over 50 sono 22.374 su 112.805, il 19,8%. Chi di questi ancora lavora, stando al nuovo decreto legge, dovrà essere vaccinato (o guarito dal Covid) per recarsi al lavoro.

