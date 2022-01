Dolceacqua piange Christian Garoscio, restauratore d’opere d’arte di livello internazionale

Dolceacqua. Lutto nel borgo dei Doria per l’improvvisa e inaspettata scomparsa di Christian Garoscio, restauratore di opere d’arte di livello internazionale.

A ricordarlo è l’amico Aldo Herlaut: «Dolceacquino, è vissuto a lungo a Parigi ma Christian tornava sempre, brevemente per le vacanze e, per periodi più lunghi, da quando è andato in pensione – scrive -. Chi a Dolceacqua non ricorda di averlo incontrato un bicchiere di Rossese in mano in uno dei bar del paese (soprattutto il BIP), chi non ricorda il suo sorriso, la sua voce sonora, i suoi tatuaggi, la sua abbronzatura, le sue camicie a fiori, il suo atteggiamento cavalleresco, a piedi, o su una delle sue Harley Davidson?».

