Gestione Covid, la Lista Toti replica all’opposizione: “I fatti dicono cose diverse”

Liguria. “Comprendiamo e, anzi, siamo assolutamente a favore di un’opposizione in consiglio regionale che sia costruttiva e funzionale al buon governo di un territorio ma purtroppo, come al solito, non è una caratteristica che si possa annoverare tra le condizioni dell’assemblea legislativa ligure. Potremmo dire che siamo stupiti dalle parole del consigliere regionale dem Rossetti, ma la realtà è che lo stupore lascia spazio al fastidio per una serie di dichiarazioni talmente inopportune da risultare quasi comiche, se non fosse che l’argomento che stiamo trattando è di grandissima serietà”. Lo dichiara il gruppo in consiglio regionale della Lista Toti Liguria replicando alle critiche esposte dall’opposizione (Pippo Rossetti del Pd e Gianni Pastorino di Linea Condivisa) sulla gestione Covid in Liguria.

