Imperia, dal 10 gennaio serve il green pass rafforzato sugli autobus Rt

Imperia. Riviera Trasporti fa sapere agli utenti che, ai sensi del decreto legge n. 229 del 30 dicembre 2021 recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, dal 10 gennaio al 31 marzo, per accedere agli autobus che effettuano servizi di linea e di noleggio con conducente, i passeggeri devono essere in possesso della certificazione verde Covid-19 Green Pass Rafforzato (o Super Green Pass).

