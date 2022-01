Imperia, polizia stradale: 19754 controlli nel 2021

Imperia. E’ tempo di bilanci e come tutti gli anni, la sezione polizia stradale di Imperia, specialità della Polizia di Stato, tira le somme delle attività svolte nel 2021 appena concluso. 4632 le pattuglie impiegate nella vigilanza stradale nel corso dell’anno che hanno fatto 19754 controlli di persone contestando 9924 infrazioni al codice della strada. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 1047, sono state ritirate 193 patenti di guida e 303 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono stati 13159. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 120, di cui 80 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 4.

