Albenga. Impatto molto violento tra un’auto (una Fiat 500 bianca) e uno scooter Kymco Xciting bianco questa sera intorno alle 19.30 ad Albenga. In via dell’Agricoltura (qualche centinaio di metri dopo il centro revisioni auto in direzione Ceriale), per cause ancora da chiarire i due veicoli si sono scontrati, un incidente stradale che è costato la vita a un uomo.

... » Leggi tutto